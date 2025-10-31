Desmantelan Banda Dedicada al Asalto de Camiones de Carga en Guadalajara; Hay 12 Detenidos

Con la detención de doce personas quedó desmantelada una banda de ladrones de camiones de carga pesada.

Su último golpe consistió en un cargamento de croquetas. El jueves, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, en coordinación con el C5 Guadalajara, detectaron circulando por Periférico dos vehículos involucrados en robos a camiones de carga en Zapopan y Magdalena.

En coordinación con la Policía de Guadalajara se estableció un cerco físico y virtual que permitió rastrear los vehículos hasta la colonia Blanco y Cuéllar, donde se registró la detención. Fue sobre la calle Pánfilo Pérez y Esteban Alatorre donde observaron a varias personas que cargaban mercancía de un departamento a una camioneta.

Al ver la presencia policial, intentaron escapar; sin embargo, estaban rodeados por personal del área de Robo a Carga Pesada y Guardia Nacional. Al no poder comprobar la propiedad de la mercancía, fueron detenidos.

¿Quiénes fueron detenidos por las autoridades, señalados por robos a camiones?

Se trata de Talia Guadalupe "N", Valentín "N", Kevin Damián "N", Ricardo "N", Kevin Said "N", Bryan Eduardo "N", Hugo Eduardo "N", Alejandro "N", José Adrián "N", José Francisco "N", Héctor Daniel "N" y Ricardo "N", quienes tienen entre 20 y 47 años de edad y ya quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público.

Uno de los sujetos detenidos portaba un arma de fuego visible y, al intentar resguardarse en un domicilio, se localizó más mercancía presuntamente robada. Además de los doce detenidos, se aseguró el departamento utilizado como bodega, así como cuatro vehículos que estarían involucrados en el robo, y no se descarta que estén relacionados con más atracos a camiones de carga.

Por este mismo robo, ya hay otras dos personas vinculadas a proceso, más vehículos asegurados y se recuperó la caja seca donde se encontraba la mercancía robada

