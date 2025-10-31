“Que Regrese Conmigo y sus Hijas”: Piden Localizar a Martín, Desaparecido en Zapopan

Ha pasado casi una semana desde que Martín Gutierrez Alcaráz salió de su casa para dirigirse a una gasolinera en la colonia Prados Guadalupe, en Zapopan, y no volvió. Su esposa está desesperada por encontrarlo con vida.

Fue el 25 de octubre cuando después de haber comprado gasolina, Martín desapareció y no se volvió a saber nada de él desde entonces. Su madre, María del Carmen Alcaráz, implora su regreso.

Yo como madre te clamo, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús, ponles amor a las personas que tienen a mi hijo, ten misericordia. Yo los perdono de corazón, pero regresen a mi hijo, es lo que les pido María del Carmen, madre de Martín

Las cámaras de seguridad captaron por última vez a Martín en la gasolinera del cruce de Vallarta y Periférico, y después de ese momento, no se ha sabido nada de su paradero.

La familia de Martín vive días de angustia, por lo que con una protesta afuera de Casa Jalisco, exigieron celeridad en las investigaciones para su localización.

Que se mueven más rápido, el tiempo es esencial, sano y salvo, de regreso conmigo y sus hijas, ayúdenme para que esté con nosotras Paula Quintero, Esposa de Martín

Por su parte, la Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, informó que los trabajos de investigación continúan para establecer líneas, mientras que todo apunta a que podría haberse tratado de una privación de la libertad.

