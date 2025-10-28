¿Cuándo Comenzará a Hacer Frío en Jalisco? Aquí te lo Decimos

Las temperaturas comenzarán a descender a partir de media semana, según lo aseguró un experto del Instituto de Astronomía y Meteorología.

Nota relacionada: Michelle Zepeda Presenta el Pronóstico del Tiempo Hoy 28 de Octubre en Jalisco

Esto se debe a la presencia de frentes fríos, que se sentirán con mayor intensidad, especialmente durante las noches y mañanas.

Para lo que resta del año 2025 y el inicio del 2026, el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado 48 sistemas frontales. Actualmente, México se encuentra en el número 11.

Es un poco por debajo de la climatología, siendo 50 el promedio Carlos Román, meteorólogo del IAM de la UdeG.

Estos fenómenos son sistemas atmosféricos que marcan el encuentro entre una masa de aire frío y una cálida, provocando cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

Con el descenso de las temperaturas, en el Área Metropolitana de Guadalajara también se ha percibido una mala calidad del aire, debido a sus condiciones orográficas.

Comenzarán a descender las temperaturas en Jalisco. Foto: N+

Al tener noches más frías y amaneceres fríos, el aire que queda atrapado en niveles bajos cercanos al suelo hace que los contaminantes se conserven durante mayores horas del día, y la disminución del viento ayuda a que los contaminantes no se distribuyan Carlos Román, meteorólogo del IAM de la UdeG.

¿Cuántas contingencias atmosféricas se han registrado recientemente en Jalisco?

En lo que va del 2025, se han contabilizado 176 precontingencias atmosféricas y 21 contingencias atmosféricas fase 1.

La mañana del martes, las estaciones meteorológicas de Las Pintas y Santa Fé registraron mala calidad del aire, con 115 y 112 puntos IMECA, respectivamente.

Karina Fuerte N+

Historias recomendadas: