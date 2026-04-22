Dan 122 Años de Cárcel a Hombre que Mató a Disparos a 11 Albañiles en Tonalá

Las autoridades jaliscienses informaron que un sujeto identificado como J. Jesús M., fue sentenciado a 122 años de cárcel por ser el responsable del multihomicidio ocurrido en la colonia Jauja, del municipio de Tonalá, donde fueron asesinados 11 hombres en 2021.

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Fue durante la tarde el 27 de febrero de 2021, cuando en las calles Emiliano Zapata y Rusias Negras, se vivió la masacre; 11 hombres, en su mayoría albañiles, fueron asesinados a balazos sin motivo aparente.

“Pues se dedicaban a la construcción, era gente de trabajo, pues ellos no se metían con nada, nada más a su trabajo de la obra, y pues ellos estaban esperando a que llegara el patrón para pagarles porque se reunían a que les pagaran”, explicó Luis, uno de los vecinos de la colonia.

Una de las víctimas fue identificada por los vecinos como Homero ‘El Pillo’, quien sólo hacía compañía a los albañiles que esperaban su pago por el jornal.

“Él era muy alegre, a él le gustaba mucho cantar, se la pasaba ahí sentadito cantando, ahí cuando veníamos. Hoy, aquí todo mundo sabe que él se la pasaba cantando, toda la gente dice y ahora ya se nos fue el cantador de aquí”, dijo Otilia, madre de ‘El Pillo’.

La detención de J Jesús M ocurrió en 2022

Fue en abril de 2022 cuando J Jesús M fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja.

Dos años después, a través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco informó que un juez le dictó sentencia de 122 años de prisión y una multa de 6 millones 453 mil pesos como reparación del daño.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con investigaciones de gabinete, trabajo en campo y reconstrucción de hechos, el sentenciado bajó de una camioneta y sin mediar palabra, disparó contra los trabajadores de la construcción que esperaban el pago de su jornada, lo que les causó la muerte al instante de algunos y a otros más los persiguieron para dispararles.

El saldo fue de 11 muertos y 2 heridos por armas largas de calibre 7.62 y cortas calibre 45.

Juan Carlos Robles / N+

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