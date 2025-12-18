Alcalde de Tequila, Jalisco, Enfrenta Cinco Denuncias ¿Cuáles Son?

Son cinco denuncias las que enfrenta el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro.

La Fiscalía de Jalisco informó que, de las dos carpetas de investigación activas, en una se tiene el registro de tres personas afectadas. De las cinco denuncias en su contra, cuatro corresponden a delitos de fuero común y una más a la presunta comisión de un delito federal.

El ayuntamiento enfrenta denuncias por presunta extorsión a empresas, entre ellas una tequilera. Además, cuenta con una denuncia por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia debido a la remodelación del Museo Nacional del Tequila, realizada sin los permisos correspondientes, así lo confirmó el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora.

Nosotros tenemos como conocimiento que solo sí hay algunas denuncias no solamente por la Tequilera como ya se hizo público también el caso de las 3 regidoras, la que está en la FGR por el museo también entiendo que hay algunas otras denuncias por parte de particulares, empresarios que lo han hecho y que no son nuevas

Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno

El alcalde también es investigado por violencia de género, violencia económica y violencia digital.

¿Qué avances existen en las investigaciones sobre las denuncias de las regidoras contra el presidente municipal?

Respecto a las denuncias interpuestas por parte de tres regidoras por presuntos actos de acoso, violencia política de género y obstrucción de sus funciones, se siguen realizando las investigaciones, aunque todo apunta a que existen elementos para presumir que sí hubo la comisión de un delito por parte del presidente municipal.

Cabe señalar que Diego Rivera Navarro lleva apenas un año y dos meses al frente de la administración.

