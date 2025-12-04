Así Avanza el Caso de Violencia Digital en Secundaria de Zacatecas; Suman 48 Denuncias

A casi un mes de que se hiciera público el caso de violencia digital en la Secundaria Técnica Nº1 Lázaro Cárdenas del Río, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas suma 48 denuncias por el delito contra la intimidad sexual.

Noticia relacionada: Presentan 46 Denuncias por Imágenes Sexuales Alteradas con IA en Secundaria de Zacatecas

Sin embargo, y aunque hay colaboración con autoridades federales, hasta el momento no se ha logrado establecer la página donde presuntamente se compartía contenido explícito.

En algún momento eran más de 400 personas que habían denunciado; lo que se tiene formal dentro de una carpeta de investigación son 48 denuncias, tenemos colaboraciones tanto del Gobierno de México a través de la Secretaría de las Mujeres de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Buscan esclarecer la supuesta violencia digital que sufrieron los menores en la secundaria

La Fiscalía ha realizado intervenciones con más de 300 personas, entre padres de familia, docentes y alumnos, a través del programa Red Flags, con lo que se busca esclarecer este hecho que presuntamente violentó la sexualidad de cientos de menores de edad.

Conforme a un barrido en la web, que se realizó por las unidades de análisis de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitieron un informe: no existe un link denominado como ahí decía de las 48 manifestaciones. 46 dicen que jamás vieron una fotografía o esta página; tenemos 2 que nos llaman la atención, 2 versiones en las cuales uno dice que ella si vio la página sin recordar cuál es y una más que ella si vio una imagen, pero no en una página Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

¿Qué ha pasado con el presunto responsable?

Camacho Osnaya agregó que la judicialización de las denuncias no es la solución, sino la intervención integral para prevenir que se presenten casos de esta naturaleza entre la población, ya que el adolescente que es señalado como el presunto responsable ha sido agredido y se le ha negado seguir con su formación académica hasta que concluyan las investigaciones.

También está de por medio el señalamiento en contra de un adolescente al cual se le está privando también de los estudios. Sufrió agresiones, por cierto, entonces es justamente lo que estamos trabajando con Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación con el personal docente y padres de familia Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: