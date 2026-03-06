Pablo Lemus Está Dispuesto a Ofrecer una Disculpa Pública por Caso del Rancho Izaguirre

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, habló durante la reunión de seguridad sobre el tema de las omisiones y anomalías detectadas en torno al caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán. Además señaló que los hechos señalados ocurrieron en administraciones anteriores, por lo que no corresponden ni al periodo de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni a su gestión en el gobierno estatal.

Lemus está dispuesto a ofrecer una disculpa pública

El gobernador reconoció que existe una responsabilidad sobre lo sucedido y dar seguimiento a las investigaciones, por lo que en caso de que sea necesario ofrecer una disculpa pública por parte del Gobierno de Jalisco derivado de las omisiones señaladas, está dispuesto a emitirla personalmente.

Lemus señaló que su administración aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se señalan presuntas omisiones por parte de autoridades estatales, particularmente de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

De acuerdo con lo señalado por la CNDH, durante el procesamiento inicial del sitio no se habrían realizado de manera adecuada diversas diligencias técnicas ni el aseguramiento correcto de evidencias, lo que derivó en violaciones a derechos humanos y en posibles afectaciones al debido proceso en las investigaciones.

Lemus indicó que el diálogo con las familias de personas desaparecidasse reforzará

El caso del Rancho Izaguirre ha sido señalado por colectivos de búsqueda como uno de los puntos donde se han detectado mayores irregularidades en las indagatorias relacionadas con la localización de personas desaparecidas. Por ello, subrayó la importancia de fortalecer la comunicación con estos colectivos.

