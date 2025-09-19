¿Qué Hacer en Caso de Extorsión Telefónica?

Las extorsiones son el tercer delito más frecuente en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, realizada por el INEGI.

Nota relacionada: Piden Destituir Autoridades del Cereso Femenil de AGS por Negligencias, Violencia y Extorsiones

La tasa de este delito, reflejada en la ENVIPE, se estima en 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes. En su penúltima publicación, la misma encuesta señala que el 85.6% de las extorsiones fueron telefónicas y que en el 12.9% de los casos se realizó el pago.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante el primer semestre de 2025, el 14% de los hogares jaliscienses ha sido víctima de extorsión.

La extorsión es el tercer delito más común en México. Foto: N+

Los municipios con mayor prevalencia de este delito son:

Zapopan: 16.8%

Guadalajara: 16.1%

Tonalá: 12.5%

Puerto Vallarta: 7.5%

Además, se estima una cifra negra del 97% en los casos de extorsión, es decir, no se denuncian y por lo tanto no derivan en una carpeta de investigación.

¿Qué hacer en caso de extorsión?

Mantener la calma

Anotar el número entrante

Grabar la llamada

Bloquear el número del que se recibe la llamada de extorsión

Reportarlo al 089

Las Noticias N+

Historias recomendadas: