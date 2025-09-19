¿Qué Hacer en Caso de Extorsión Telefónica?
N+
La extorsión es el tercer delito más común en México, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, del INEGI
COMPARTE:
Las extorsiones son el tercer delito más frecuente en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, realizada por el INEGI.
Nota relacionada: Piden Destituir Autoridades del Cereso Femenil de AGS por Negligencias, Violencia y Extorsiones
La tasa de este delito, reflejada en la ENVIPE, se estima en 5 mil 971 casos por cada 100 mil habitantes. En su penúltima publicación, la misma encuesta señala que el 85.6% de las extorsiones fueron telefónicas y que en el 12.9% de los casos se realizó el pago.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante el primer semestre de 2025, el 14% de los hogares jaliscienses ha sido víctima de extorsión.
Los municipios con mayor prevalencia de este delito son:
-
Zapopan: 16.8%
-
Guadalajara: 16.1%
-
Tonalá: 12.5%
-
Puerto Vallarta: 7.5%
Además, se estima una cifra negra del 97% en los casos de extorsión, es decir, no se denuncian y por lo tanto no derivan en una carpeta de investigación.
¿Qué hacer en caso de extorsión?
-
Mantener la calma
-
Anotar el número entrante
-
Grabar la llamada
-
Bloquear el número del que se recibe la llamada de extorsión
-
Reportarlo al 089
Las Noticias N+
Historias recomendadas: