Detectan 40 Páginas Relacionadas con Ciberdelitos Contra Menores de Edad en Jalisco
La Secretaría de Seguridad Pública creó hace 5 semanas la Policía Cibernética para enfrentar el aumento de delitos en línea contra niños, niñas y adolescentes.
La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad creó hace 5 semanas la Policía Cibernética, ante la gran cantidad de delitos en la web contra niños, niñas y adolescentes.
Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, informó: “Se han detectado algunas páginas de pornografía infantil o algunas que incitan a la violencia a los niños, niñas y jóvenes. Bueno, estas se han estado reportando a la Fiscalía. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para estar dando de baja estas páginas y, bueno, son ellos quienes entran con más profundidad a la investigación para poder dar con estas redes criminales”.
Especificó que existen bastantes redes criminales que podrían incrementarse con el tema del mundial, por lo que es de vital importancia coadyuvar con la Fiscalía de Jalisco para no permitir abusos a menores de edad. En este sentido, hizo un llamado a los padres de familia para que, si descubren que sus hijos ven páginas indebidas, lo reporten a las autoridades y se pueda eliminar el riesgo para el menor.
¿Cómo se puede denunciar una página web que ponga en peligro a los menores?
Juan Pablo Hernández explicó: “Es como hacer un reporte al 911, inclusive a través de un reporte a 911 podríamos atender una denuncia de alguna situación que ponga en riesgo a personas o a jóvenes a través de la web”.
Ante esta situación, los integrantes del equipo están recibiendo capacitación: son 20 de la Policía Cibernética y 26 de otras áreas afines. Además, mencionó que abrirán 30 vacantes para ampliar el departamento de investigación.
