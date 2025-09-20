Enfrentamiento a Balazos en Plaza Comercial de Zapopan Termina con Persecución y un Detenido

Un intenso enfrentamiento a balazos se registró la madrugada de este sábado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre Periférico Norte y el camino a San Isidro, en Zapopan.

Reportes avisaron a autoridades de un sujeto armado disparando

Los primeros reportes hablaban de detonaciones de arma de fuego en el cruce de la calle Grana Sur y la avenida De la Grana, dentro de un fraccionamiento del mismo nombre. Vecinos alertaron a la Policía de Zapopan sobre un hombre armado a bordo de una camioneta de reciente modelo.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento?

De acuerdo con la versión preliminar, al arribar los uniformados, el sujeto salió de manera intempestiva, dañando la puerta y la pluma del acceso al coto, además de impactar una patrulla. Esto desató una persecución en la que el individuo habría disparado con un arma de fuego de utilería, acción que provocó la respuesta de los policías.

La persecución terminó en el estacionamiento de una plaza comercial, cuando la camioneta quedó atorada al intentar cruzar un camellón. En ese momento, los elementos aprovecharon para detener al hombre, a quien se le aseguró un arma tipo escuadra de utilería y un envoltorio con presunta droga con características de cocaína.

El vehículo presentaba al menos 11 impactos de bala y manchas de líquido hemático. Sin embargo, de manera extraoficial en redes sociales circuló la versión de un hombre abatido, situación que la Comisaría de Zapopan no confirmó ni desmintió. Hasta el cierre de esta edición, la corporación no atendió a los medios ni ofreció información precisa sobre lo ocurrido.

