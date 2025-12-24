¿Qué Cenan las Familias en Guadalajara en Navidad? Esto Preparan los Tapatíos para Nochebuena

En Navidad no sólo se encienden las luces y se reúnen las familias; desde temprano también comienza la actividad en la cocina, donde la estufa se convierte en el centro de la celebración. En la mayoría de los hogares de Guadalajara, la cena navideña es uno de los momentos más esperados de la noche.

¿Qué comen los tapatíos en Navidad?

En muchas mesas, el protagonista es el pavo, horneado o relleno y acompañado, casi siempre, de la discusión sobre si quedó jugoso o seco. A este platillo se suman otras preparaciones tradicionales como el lomo de cerdo, la pierna adobada o enchilada y, en algunas casas, el bacalao, un platillo que divide opiniones, pero que permanece como herencia familiar.

Yo en Navidad hago un pavo relleno con ensalada, arroz, ensalada de frutas y puré de papa Marisela Fierros, quien prepara la cena en su hogar

Aunque la Navidad se vive en familia, en muchos hogares el verdadero maratón ocurre en la cocina. En la mayoría de los casos, son las mamás quienes asumen la responsabilidad completa del menú: planean, compran, cocinan y sirven, convirtiéndose en las protagonistas silenciosas de la noche.

Tamales, pozole y pavo relleno son las típicas cenas de Navidad; sin embargo, también hay quienes cada año le van variando.

Algunas familias mantienen sus recetas tradicionales, mientras que otras deciden agregar nuevos platillos.

Yo siempre hago pierna adobada con ensalada y pasta, y ahora le vamos a agregar salmón. Nadie me va a ayudar, nomás yo, yo solita, yo puedo Angélica, quien se encarga de la cena navideña en su casa

En otros hogares, el menú se define según los gustos de los hijos.

Lonches bañados, eso quisieron. Cada año lo que voten mis hijos, la mayoría, pues eso hago. Yo me aviento toda la cocinada, ellos nada más llegan a cenar Leticia Hernández, otra de las tapatías que preparan su cena

Al final, más allá del menú, la verdadera tradición está en compartir los mismos sabores de siempre: aquellos que no se cambian porque saben a familia, a recuerdos y a Navidad. Porque podrán variar los años, pero hay platillos que nunca faltan en la mesa.

Edith de León / N+

