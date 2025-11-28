Explosión en Penal de Puerto Vallarta Hoy: Reportan Dos Muertos y Heridos

Autoridades de Jalisco reportaron una explosión e incendio en un penal de Puerto Vallarta, registrado la madrugada de hoy, 28 de noviembre de 2025, con saldo de al menos dos personas muertas y otras dos heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se registró en el área del taller de reciclado y el incendio se propagó al de carpintería, al interior del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta (Ceinjure), ubicado en la carretera Las Palmas, en la Delegación Ixtapa.

Las autoridades de Jalisco detallaron -en una tarjeta informativa difundida por la Policía de Guadalajara- que las personas fallecidas y las heridas son internos recluidos en el Ceinjure, que estaban en los talleres al momento de la explosión.

Luego de la llamada de auxilio al número de emergencias 911, personal de servicios médicos, Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos llegó al penal de Puerto Vallarta para sofocar el incendio y atender a las personas lesionadas.

También, en el lugar del siniestro se presentaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN).

La Policía Estatal Penitenciaria evacuó a los internos que estaban en el área de los talleres, quienes fueron atendidos por personal del servicio médico, donde fueron diagnosticados con quemaduras leves, por lo que no fue necesario el traslado a algún hospital.

Noticia relacionada: Atacan a Elementos de la Guardia Nacional Carretera en Ixtlahuacán de los Membrillos; Uno Muere

Autoridades investigan causas del siniestro

Luego de las labores para sofocar el incendio, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses encabezaron la investigación para determinar las causas de la explosión y el incendio, en el área del taller de reciclado, donde se realiza la separación de material plástico, en diversos turnos.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Bertha Reynoso.

RMT