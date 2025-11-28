Atacan a Elementos de la Guardia Nacional Carretera en Ixtlahuacán de los Membrillos; Uno Muere

A tan solo dos días de la desaparición de dos agentes federales en el municipio de Zapopan, ahora se reportó una agresión contra elementos de la Guardia Nacional Carretera. El hecho, dejó sin vida a un uniformado y a otro más herido.

¿Dónde fue el ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional Carretera en Jalisco?

De acuerdo con autoridades, el ataque ocurrió sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, a la altura del entronque hacia el poblado de El Rodeo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Los uniformados se encontraban a mitad de la vía realizando un filtro de seguridad, cuando a su paso, un convoy de civiles armados los atacó a tiros para después escapar a toda velocidad con rumbo al poblado de Atequiza.

El enfrentamiento generó un amplio despliegue operativo de unidades federales, así como municipales y estatales; a su llegada, localizaron a un costado de la patrulla a uno de los agentes con múltiples impactos de bala y sin signos vitales. Mientras que su compañero fue localizado con vida tras recibir balazos en pierna y brazo.

Su traslado fue urgente, a bordo de una ambulancia del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos hasta el Hospital Militar, donde afortunadamente se reporta estable de salud.

¿Qué se sabe de los responsables del ataque?

Sobre los atacantes, se sabe que eran varios sujetos que viajaban en por lo menos tres camionetas tipo familiar en color blanco. De inmediato se desplegó un operativo y un cerco de seguridad para dar con su paradero, sin embargo, la estrategia hasta el corte de esta nota no rindió frutos.

Efectivos castrenses fueron los encargados de resguardar la zona y cubrir el cuerpo de su compañero, en tanto, elementos de la Fiscalía, con sede en Chapala y personal forense, acudieron para procesar el lugar e incorporar los indicios balísticos localizados.

Con este crimen, de acuerdo con un recuento realizado por N+ Guadalajara, en Jalisco suman 23 policías asesinados en lo que va de 2025, tanto estatales, como municipales y federales.

Además, a este caso le antecede el doble crimen de dos uniformadas de la Policía Vial, localizadas con impactos de bala en la cabeza dentro de la caja de su patrulla el pasado 11 de noviembre, en el municipio de El Salto.

Abraham Flores Maciel / N+

