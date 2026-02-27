Amplían Preinscripción del Ciclo Escolar 2026-2027 en Jalisco: Nueva Fecha y Paso a Paso

La Secretaría de Educación Jalisco, a través de la Dirección General de Planeación, informó que se dará una semana más para realizar el trámite de preinscripción al ciclo escolar 2026–2027.

El plazo se decidió ampliar por los hechos ocurridos durante el pasado fin de semana tras el abatimiento de ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco. Cabe recordar que la preinscripción vencía el viernes 27 de febrero.

¿Hasta cuándo tengo para realizar la preinscripción de mi hija o hija en el ciclo escolar 2026–2027?

La preinscripción estará disponible hasta el 6 de marzo y está dirigida a alumnos de educación básica. A continuación te decimos los requisitos para realizar el trámite, ¡Toma nota!

Esto necesitas para la preinscripción al ciclo escolar 2026–2027, en Jalisco

Para realizar la preinscripción a educación básica, es necesario tener a la mano la CURP del menor e ingresar posteriormente a la página de plataformaeducativa.jalisco.gob.mx

Una vez ahí, da clic en ‘Padres de Familia’ y regístrate si eres nuevo, luego en ‘Mis Hijos’ para el alta del aspirante. Finalmente selecciona ‘Preinscripción y llena los formularios.

En cuanto a las edades establecidas, autoridades detallaron que para preescolar se requiere tener 3, 4 o 5 años cumplidos al 31 de diciembre; para primero de primaria, 6 años cumplidos al 31 de diciembre; y para secundaria, 15 años cumplidos. Los alumnos o alumnas que tengan hasta 16 años pueden estudiar en una telesecundaria.

Aquellos niños y niñas que tengan una discapacidad o que padezcan una enfermedad crónica, es muy importante que el papá adjunte un comprobante médico para que su niña o niño sí o sí esté en la primera opción.

También señalaron que es importante tener cuidado al momento de seleccionar la escuela a la que desea que su hijo o hija acuda a clases, ya que los nombres de algunos planteles suelen duplicarse y encontrarse en diferentes municipios.

Javier Sandoval / N+

