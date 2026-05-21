Fallece Aidé Griselda, Cuarta Víctima de la Explosión en Amatitán, Jalisco

El Gobierno Municipal de Amatitán confirmó mediante un comunicado el fallecimiento de Aidé Griselda Macías Villalobos.

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La mujer se convirtió en la cuarta víctima mortal del accidente ocurrido durante las fiestas patronales de Amatitán. Su esposo, Arturo Sánchez, también perdió la vida al recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones, Aidé vendía pasteles y gelatinas cerca del lugar donde ocurrió la explosión. Hasta el momento, cuatro personas más permanecen hospitalizadas, según información oficial.

Arturo Sánchez y Aidé Griselda Macías Villalobos dejaron en orfandad a tres hijos. Ante esta situación, Isaías Casillas, hermano de Arturo, expresó su preocupación por los menores: “Los tres estudian y tienen necesidades económicas.”

Información en proceso…

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