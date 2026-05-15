Sigue Hospitalizado Don José, Esposo de Mujer Fallecida tras la Explosión en Amatitán, Jalisco

Conocido como Don José, ‘El Cohetero’, esposo de la señora Tere, quien murió después de la explosión en Amatitán, Jalisco, causada por pirotecnia durante las fiestas patronales, continúa hospitalizado y su estado de salud es crítico.

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La explosión causada por el llamado ‘torito’, cuyas chispas alcanzaron un cilindro de gas que explotó, dejó a varias personas lesionadas y con quemaduras, sin embargo, también dejó sin vida a la señora Tere, de 52 años, debido a la gravedad de las heridas.

Don José, su esposo, quien también es dueño del local en donde se originó la explosión, sigue internado.

¿Cómo luce el atrio de Amatitán a un día de la explisón?

El dolor permanece en Amatitán, hay tanques de gas incinerados, puestos de comida reducidos a cenizas: gasas con sangre; ropa quemada, infinidad de cohetes en el asfalto y una mancha de hollín en el muro de la Parroquia de Nuestra Inmaculada Concepción.

Las calles fueron cerradas, los locales de los alrededores no pudieron continuar con sus labores. Sobrevivientes de la explosión durante las fiestas patronales revelaron que la verdadera causa fue un buscapiés que cayó en el puesto de papas y salchipulpos que resguardaba fuegos artificiales.

“Estamos asustados, trastornados de ver a tantos y luego las llamas subían como a 20 metros para arriba y nunca se había visto y luego para controlar a la familia, los niños tiemble y tiemble, una muchacha mía se me convulsionó del susto”, dijo Guillermo Ruiz, habitante de Amatitán.

José Marcos, uno de los sobrevivientes de la explosión, mencionó que es dueño de una danza, y a pesar de que no les ocurrió nada a sus estudiantes, confirmó que se trató de una noticia impactante, así como comentó que es triste ver cómo quedó todo quemado.

“Se le quebraron todos los vidrios a mi mamá, todos sus vidrios de las ventanas, lo que fue de arriba y pues todo, pero nosotros de los vidrios, golpes leves, no fue tanto como a ellos”, dijo Alejandra Ruiz, habitante de la zona.

De acuerdo con los locatarios, este incidente se debió a una imprudencia compartida.

“Estaba una ristra de cohetes cuando el torito empieza a aventar los buscapiés, una chispa cae a un cohete, empiezan todos los cohetes a prenderse y es cuando explota el tanque de gas. Anteriormente ya habían dicho que no tuvieran sus cohetes ahí y su contestación fue: ‘volemos todos’”, mencionó uno de los habitantes de Amatitán.

Ivonne Alcántara / N+ Guadalajara

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