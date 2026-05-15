“Es Horrible, No se lo Deseamos a Nadie”: Dice Familia Afectada por Explosión en Amatitán

La familia de Lorena Macías es una de las víctimas de la explosión en Amatitán, Jalisco, la cual ha dejado una persona sin vida y varios lesionados, un acontecimiento marcado para quienes estuvieron presentes la noche del 14 de mayo en las fiestas patronales del municipio.

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“Es horrible y no se lo deseamos a nadie, la verdad. Estamos todos desubicados, mis hermanas, mis hermanos, mis papás”, explicó Lorena, quien vive en Guadalajara, pero su familia radica en Amatitán.

De acuerdo con Lorena, ella estaba hablando por teléfono con su madre, cuando escuchó un estruendo. Enseguida su madre le dijo que iría a ver lo que pasó, ya que su hermana Griselda y su cuñado Arturo Sánchez se encontraban en la plaza.

Más tarde se enteró de que al lado del puesto de comida de su familia, donde también estaba su sobrino Gael, otro vendedor tenía una caja con pirotecnia, y cuando pasó un hombre con el llamado ‘torito’, las chispas llegaron hasta los puestos.

“Estaba quemando los cuetes y tenía la pirotecnia en su negocio, entonces cuando llegó la lumbre del torito se prendió y se prendieron los tanques de gas. Y mi hermana estaba a un lado con su esposo y tenían al niño de mi hermana, la que falleció”, comentó Lorena.

Sus familiares fueron trasladados a diferentes unidades médicas en estado de salud de regular a grave. Griselda y su cuñado Arturo resultaron con quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Ambos están intubados: ella en el Hospital General de Occidente y él en el Hospital Civil de Guadalajara.

La familia necesita costear los materiales y estudios médicos

Mientras que Gael, de 12 años, presenta quemaduras en piernas y brazos, además de heridas en la cabeza. Hace seis años perdió a su madre y hoy se encuentra bajo el cuidado de su tía en la Cruz Verde, donde la familia ha tenido que costear materiales y estudios médicos.

“El niño no tiene seguro social, pero sí quisiera trasladarlo aunque sea del Hospital Civil, pues con especialistas, porque aquí no tienen los materiales y todo lo estamos comprando”, manifestó Lorena.

La familia denunció que a pesar de contar con seguridad social, el personal administrativo del IMSS en Amatitán ha puesto trabas burocráticas para evitar dar el alta necesaria que permitiría el traslado de los pacientes a la Unidad de Especialidades del Centro Médico de Occidente.

Entre medicamentos y estudios iniciales, la familia ha desembolsado 3 mil pesos en menos de 24 horas, una cifra que prevén que aumente drásticamente debido a la gravedad de las lesiones.

Ante la falta de recursos y especialistas en los hospitales donde se encuentran actualmente los adultos, hicieron un llamado a las autoridades para facilitar los trámites administrativos y garantizar una atención médica adecuada.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

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