Fallece Doña Lety Tras Explosión en su Cenaduría; Su Hija y su Nieta Permanecen Graves de Salud

Una fuerte explosión sacudió la tarde del martes 3 de marzo una cenaduría de la colonia San Sebastianito, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El estallido, originado por la acumulación de gas LP al interior del inmueble, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y dejó a tres mujeres con lesiones de gravedad, entre ellas una niña.

Noticia Relacionada: Muere Hombre tras Explosión de Tanque de Gas en Vivienda de Puerto Vallarta

Doña Lety no logró sobrevivir tras las graves quemaduras

La madrugada de este martes se confirmó el fallecimiento de Doña Lety, de casi 70 años, quien no logró sobrevivir a las quemaduras sufridas tras la explosión ocurrida en su casa, ubicada en el cruce de las calles Hidalgo y Pedro Moreno. Su muerte ha causado consternación entre familiares y vecinos, quienes aún intentan asimilar lo sucedido.

En el lugar resultaron lesionadas también una mujer de 34 años, hija de Doña Lety, y la menor Ámbar, de ocho años, su nieta. La mujer herida es tía de la pequeña y no su madre. Las tres se encontraban dentro del domicilio cuando ocurrió la explosión.

Una vecina ingresó al lugar para ayudar con la emergencia

Tras el estallido, una vecina, identificada como Adriana, ingresó para brindar apoyo mientras arribaban paramédicos y bomberos. Las víctimas presentaban quemaduras en gran parte del cuerpo y fueron trasladadas de inmediato a recibir atención médica.

Este 4 de marzo, en medio del dolor, Ámbar cumple ocho años. La pequeña, estudiante de segundo grado de primaria, permanece hospitalizada en estado grave, al igual que su tía. Lo que debía ser un día de celebración se ha convertido en un momento de luto para su familia.

JDRV / N+

Historias Recomendadas: