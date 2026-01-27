Muere Mujer de 31 Años Atropellada en Puerto Vallarta Tras 2 Semanas Hospitalizada

Clarisa Rodríguez, la joven de 31 años que resultó gravemente lesionada en un accidente automovilístico ocurrido el 12 de enero en Puerto Vallarta, falleció este martes, tras permanecer varios días hospitalizada en estado crítico.

El percance se registró sobre la avenida Francisco Medina Ascencio, en el cruce con Fluvial Vallarta, donde el impacto provocó el bloqueo de la principal arteria vial de la ciudad durante varias horas, generando una fuerte movilización y conmoción entre la población vallartense.

Desde el día del accidente, familiares y amigos de la víctima se mantenían a la espera de su recuperación, mientras autoridades de tránsito iniciaban las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Familiares y amigos de Clarisa realizaron manifestación pacífica

El 20 de enero, familiares y conocidos de Clarisa Rodríguez realizaron una manifestación pacífica en las inmediaciones del lugar del accidente. Con pancartas y consignas, exigieron mayor seguridad vial, así como la instalación de reductores de velocidad y un reforzamiento en la vigilancia de cruces considerados conflictivos, como el de Fluvial Vallarta.

Durante la protesta, los manifestantes señalaron que este hecho no es aislado, ya que en la zona se han registrado múltiples accidentes, los cuales atribuyen al exceso de velocidad y a la imprudencia de algunos conductores.

Este martes, autoridades locales confirmaron que las lesiones sufridas por la joven fueron irreversibles, lo que derivó en su fallecimiento.

