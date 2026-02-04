Desaparece el Géiser en Zacoalco de Torres Tras un Año de Actividad

Ha desaparecido el géiser en Zacoalco de Torres, Jalisco, pero autoridades colocaron una rejilla para alertar a la población de un posible resurgimiento.

Según habitantes de Zacoalco de Torres, en el poblado hay una corriente volcánica subterránea, la cual genera temperaturas de hasta 100 grados en algunos pozos del municipio.

Ya son así. Les comento que acá para el sur ahí está hirviendo [...] dice prohibido pasar, caen vacas y eso se los traga. No dejan meterse ahí Gilberto Corona, habitante de Zacoalco de Torres

Las entrañas de Zacoalco de Torres

Vale la pena mencionar que ha transcurrido un año desde que el géiser brotó de la calle Nicolás Bravo, en el pueblo de San Marcos Evangelista. Sin embargo, aún existen puntos donde el agua es capaz de dejar un huevo cocido en aproximadamente 15 minutos.

Aun así, esta agua es utilizada por muchas personas para distintas actividades del hogar, incluso, algunos turistas acuden en temporada de vacaciones a la localidad por sus conocidas aguas termales

Expertos señalan que estos fenómenos son poco comunes en México y solo se forman en áreas volcánicas activas, cuando el agua se sobre calienta por el magma y aumenta su presión, generando una erupción y dando vida a este atractivo natural.

Jahir Bernardino / N+

