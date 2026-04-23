Gentrificación en Guadalajara: el Fenómeno que Obliga a Tapatíos a Vivir en las Periferias

Habitantes originales de Guadalajara son desplazados por la gentrificación, por lo que hoy, vivir en los barrios tradicionales de la Perla Tapatía o en zonas turísticas de Jalisco, se ha vuelto un lujo que pocos locales pueden costear.

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El fenómeno de la gentrificación es entendido como el reemplazo de la población originaria por grupos de mayor poder adquisitivo.

De acuerdo con el coordinador de la carrera de Desarrollo Inmobiliario Sustentable del ITESO, Ignacio de León, advirtió que este fenómeno se ha convertido en una crisis inmobiliaria que ha disparado el costo de las rentas hasta en un 40% en los últimos 20 años, especialmente tras la pandemia por el Covid-19, cuando los nómadas digitales encontraron en Guadalajara y en la Ribera de Chapala espacios más accesibles para instalarse.

“Lo que hace falta es regulación, o sea, el problema ha crecido precisamente por la falta de regulación. Aquí es donde los gobiernos municipales, los locales, tienen que actuar de una forma en la que se regule. El costo de la renta se regule, el uso del suelo, que se promuevan políticas que preserven valores culturales identitarios porque ese es uno de los problemas de la gentrificación”, explicó Ingacio de León.

Mireya Pasillas, de la Escuela de Negocios del ITESO, manifestó que actualmente el costo promedio de la renta en Jalisco es de 29 mil 457 pesos mensuales, mientras que el precio promedio de venta de una casa es de 7.4 millones de pesos, sin embargo, aclaró que el problema no es económico.

En zonas como la Ribera de Chapala y Puerto Vallarta, la gentrificación turística ha llevado a la llamada transculturización: letreros en inglés, precios fijados en dólares y una codependencia donde el desplazado termina siendo el prestador de servicios del nuevo habitante.

Mientras el centro de Guadalajara se vacía por los altos costos, en la periferia como Tlajomulco, el resto es el rescate de viviendas abandonadas. De acuerdo con Ignacio de León, el país tiene un déficit de 8 millones de viviendas, pero existen 6 millones abandonadas por falta de infraestructura.

Por último, el académico resaltó que frenar la segregación no es sólo construir paredes, sino también dotar de servicios y transporte a lo que ya existe para evitar que el mercado siga expulsando a los ciudadanos a los imágenes de la zona metropolitana.

Yunuen Mora / N+

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