Hombre Denuncia que le Registraron 4 Hijos que No Son Suyos a su Nombre en Jalisco

Al señor Juan Gorgonio le hicieron una suplantación de identidad, luego de que registraron a su nombre a cuatro hijos que el día de hoy desconoce, un hecho que comenzó al momento que se presentó en la Fiscalía de Jalisco para presentar la denuncia de la desaparición de uno de sus hijos.

Noticia relacionada: ¿Cómo Evitar ser Víctima del Delito de Suplantación de Identidad?

“Hicieron un registro de cuatro personas ya adultas, se registraron a mi nombre y siendo que no son mis hijos, he estado batallando más de dos años con el trámite, me ha hecho dar más de 22 vueltas, me han generado mucho gasto”, explicó Gorgonio.

Juan vive en California, Estados Unidos, desde hace más de 35 años, y los registros se realizaron en 2022, en las oficinas del Registro Civil No. 1, en Zapopan, Jalisco.

“No aparece firma mía en el registro, pero lo llevaron a cabo, estas personas están registradas y estas personas tienen un derecho que yo no les di”, manifestó.

El señor Juan ha presentado pruebas de ADN, las cuales han sido rechazadas; él menciona que ha sido víctima de negligencia, ya que denuncia que le retienen documentos y que existe una negativa de la autoridad involucrada.

“Diario hubo ocultamiento de documentos, tuve que desistir de las pruebas 8,9 y 10 porque fueron las confesionales, se ofertaron de manera física y las hicieron perdedizas”, comentó.

La suplantación de identidad se castiga con prisión

Ya existe una demanda sobre el desconocimiento de su paternidad, sin embargo, no ha tenido avances, por lo que el coordinador de Bufetes Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio González, relata que la suplantación de identidad es un delito penal que se castiga con prisión.

“La ley lo establece, que la suplantación de identidad lleva una pena de prisión que contempla de 3 meses a 10 años, dependiendo la gravedad. Y hasta cuando nos vemos en las ocasiones de suplantar tu identidad hasta tienes que comprobar después tu inocencia y digo, cómo es posible que si a mí me están causando un delito ahora tengo que comprobar mi inocencia”

Diana Murillo / N+ Guadalajara

Historias recomendadas: