Transporte Gratis Llegará al Norte de Guadalajara; Estas son las Colonias Beneficiadas

Los vecinos del norte de Guadalajara tendrán un transporte gratuito para poder llevar a la Línea 1 del Tren Ligero, a Mi Macro Periférico y a Mi Macro Calzada, de acuerdo al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

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Se trata de un transporte gratuito que operará dos rutas que suman 35 kilómetros de extensión, y beneficiará directamente a colonias como Huentitán, El Batán y Lomas del Paraíso, sin embargo, alrededor de 15 colonias podrán gozar de este servicio.

Estas dos rutas ayudarán a más de 60 mil personas, a través de 10 vehículos que se entregaron este 13 de mayo.

¿Cómo son las unidades de transporte?

Las nuevas unidades tienen un espacio para 14 pasajeros cada una, cuentan con aire acondicionado y estas son sus rutas:

Ruta 1 Huentitán - Independencia, tendrá un circuito de 15 kilómetros y conectará con las siguientes colonias:

Huentitán El Bajo.

Balcones de Huentitán.

Prados de Huentitán.

Lomas del Paraíso.

Calzada Independencia Norte.

Ruta 2 El Batán - Lomas del Paraíso, con un recorrido de 20 kilómetros y conectará con estas colonias:

El Batán.

Auditorio Benito Juárez.

Lomas del Paraíso.

Calzada Independencia Norte.

Esta última ruta conectará con la L1 del Tren Ligero, así como con Mi Macro y Mi Macro Calzada.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

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