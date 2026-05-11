Detienen a Hombre Por Comportamiento Indebido Frente a Niños en Santa Tere, Guadalajara
Un hombre de aproximadamente 55 años fue detenido y presentado Ciudad Niñez tras haberse realizado tocamientos indebidos frente a dos niños en la colonia Santa Tere, en Guadalajara.
Ciclopolicías de Guadalajara, que realizaban un rondín de patrullaje por el barrio de Santa Tere, fueron alertados por varios ciudadanos de que un sujeto había sido retenido por los vecinos, luego de que fuera sorprendido haciéndose tocamientos ante la mirada de dos menores de edad.
Los uniformados se trasladaron hasta el cruce de las calles Iturbide y Juan Álvarez, donde encontraron al sujeto.
David Orozco, comandante de la Policía de Guadalajara, informó: “Se logra una detención de un masculino de 58 años, el cual se encontraba sobre la calle de Iturbide, haciéndose tocamientos en sus partes íntimas”.
Los padres de los menores, un niño de seis años y una niña de un año y medio, se percataron de los hechos, por lo que lo confrontaron. Sin embargo, el sujeto se tornó agresivo con ellos, lo que derivó en un forcejeo. Fue entonces cuando los vecinos intervinieron para apoyar a la familia y retener al sujeto.
David Orozco, comandante de la Policía de Guadalajara, comentó al respecto: “Al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol y se hace el parte médico de lesiones para la puesta a disposición”.
¿Cómo se apoyó a los niños que presenciaron esta situación?
El sujeto identificado como Jorge “N”, de 58 años, fue remitido ante un agente del Ministerio Público de Ciudad Niñez, mientras que a los menores se les brindó apoyo psicológico tras el episodio que vivieron.
