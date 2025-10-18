Mujer Halla a su Esposo Muerto de un Disparo en la Cabeza en la Cochera de su Casa en Tlajomulco

Un hombre de 53 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la cochera de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Cuatro Estaciones, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Noticia relacionada: Joven es Asesinado Cuando Arreglaba Motocicletas Afuera de su Casa en Tlajomulco

De acuerdo con el reporte, el hombre se hallaba en el cruce de las calles Circuito Valle de las Golondrinas Oriente y Circuito Valle de las Golondrinas Norte cuando fue atacado.

El hombre fue encontrado muerto por su esposa

Su esposa relató a las autoridades que se encontraba dentro del domicilio cuando escuchó un disparo; al salir, encontró a su pareja tendida en el piso y en medio de un charco de sangre.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar y confirmaron el deceso del hombre, quien perdió la vida de manera instantánea. Policías municipales acordonaron la zona en espera de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de agentes de la Fiscalía del Estado, mientras que elementos de la Guardia Nacional también se presentaron para apoyar en la seguridad del área.

En el sitio se localizó un casquillo percutido calibre 9 milímetros. Hasta el momento se desconoce la identidad del o los responsables de la agresión.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: