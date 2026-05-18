Detienen a Hombre por Golpear a su Perro en la Colonia Artesanos, en Tlaquepaque

Un hombre identificado como David ‘N’ fue detenido por maltratar a su perro en un domicilio ubicado en la colonia Artesanos, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, el 16 de mayo.

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El maltrato animal fue difundido por vecinos, quienes mencionaron que el agresor solía tener conflictos con los habitantes de su misma cuadra.

David ‘N’ fue detenido tras una denuncia ciudadana interpuesta ante el Ministerio Público en la que se señalaba el maltrato físico continuo en contra de un ejemplar canino de la raza pastor belga.

El detenido intentó sobornar a las autoridades para no ser detenido

Una vez que llegaron las autoridades al lugar, el propietario del inmueble intentó ofrecerle dinero en efectivo para que detuvieran el operativo, sin embargo, los policías detuvieron a David ‘N’ por los delitos de maltrato animal y cohecho.

En el interior del domicilio del detenido localizaron bolsas con marihuana. El perro fue rescatado y trasladado a las instalaciones de Bienestar Animal de Tlaquepaque, donde se le brindó la atención necesaria.

Cabe señalar que las lesiones del animal ya forman parte de la investigación.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

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