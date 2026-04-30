Hombre Muere Electrocutado al Intentar Instalar una Regadera Eléctrica en su Casa en Tlajomulco

Un hombre de 54 años murió electrocutado al interior de su vivienda en el fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mientras intentaba instalar una regadera eléctrica en el baño.

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El hombre comenzó a instalar su regadera eléctrica sin imaginar los riesgos que conllevaría

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles en una finca ubicada sobre la calle Valle Manzano, al cruce con bulevar Paseo del Valle. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a desmontar una regadera antigua con la intención de colocar una nueva con sistema eléctrico, sin imaginar el riesgo que esto implicaba.

Durante las maniobras, por causas aún no determinadas, recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó inconsciente en el lugar. El incidente no fue detectado de inmediato, ya que fue aproximadamente una hora después cuando un familiar, al no obtener respuesta, acudió a buscarlo.

Su hermano lo encontró sin vida en el baño

Fue su propio hermano quien lo encontró tirado en el baño, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, a la llegada de paramédicos de la Cruz Verde, solo se pudo confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, la descarga eléctrica le provocó quemaduras de gravedad que derivaron en su muerte casi de manera instantánea. El área fue acordonada por policías municipales, quienes descartaron que se tratara de un hecho delictivo.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, como parte del protocolo legal.

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