Muere Hombre Presuntamente por Descarga Eléctrica en Puente Peatonal en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida en un puente peatonal ubicado en la avenida Ruiz Cortines, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho ocurrido el jueves 30 de abril ya es investigado por las autoridades, pues se presume que la víctima murió por una descarga eléctrica recibida mientras caminaba por el puente.

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Elementos de Protección Civil de Monterrey y oficiales de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte de una persona presuntamente inconsciente en la parte alta de un puente peatonal que cruza la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la avenida Jordán, en la colonia Pedro Lozano.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron la muerte del hombre y llevaron a cabo el acordonamiento de la zona para iniciar las indagatorias correspondientes con el objetivo de determinar la causa del fallecimiento de la persona que presentaba lesiones en el cuerpo.

Video: Hallan a Hombre Muerto en Puente Peatonal en Monterrey

Investigan muerte por descarga eléctrica en puente peatonal

Hasta el momento, el hombre hallado sin vida no ha sido identificado de manera oficial; sin embargo, las autoridades indicaron que se trata de una persona aparentemente en situación de calle, de entre 35 y 40 años de edad, quien vestía playera verde, pantalón de mezclilla azul y zapatos color café.

De acuerdo con una fuente, a la persona fallecida se le apreciaba una lesión causada posiblemente por una descarga de corriente eléctrica, con entrada en mano y salida en pierna derecha. En el sitio, el cableado se apreciaba a muy baja altura en el puente peatonal, donde incluso uno de los cables estaba colgando hacia la luminarias y una caja de fusibles que presentaba el corto eléctrico.

Por otro lado, cámaras de seguridad de los alrededores habrían captado el momento justo en que el hombre perdió la vida, aparentemente por un cable que abastecía de energía a un panorámico de la avenida. Las investigaciones continúan en torno a este caso.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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