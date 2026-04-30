Encuentran a Persona Sin Vida en Jardineras de la Macroplaza en Monterrey

Una persona fue encontrada sin vida en las jardineras de la Macroplaza, en el cruce de las avenidas Zaragoza y Padre Mier, en el Centro de la ciudad de Monterrey, minutos antes del medio día del jueves 30 de abril. El hallazgo generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta dicho punto.

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Fueron ciudadanos que transitaban por la zona quienes reportaron al número de emergencias la presencia de una persona presuntamente inconsciente entre las jardineras de la Macroplaza. Elementos de Protección Civil de Monterrey, Policía de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para acordonar el lugar e iniciar las indagatorias.

Los paramédicos confirmaron la muerte de la persona, que no ha sido identificada, mientras que los oficiales descartaron que se tratara de un hecho de violencia. Aparentemente, se trataría de un deceso por causas naturales; sin embargo, las autoridades continúan investigando el hecho para determinar de manera oficial la razón de esta muerte.

Video: Hallan a Hombre Muerto en Jardineras de la Macroplaza en Monterrey

Segunda movilización en Centro de Monterrey

El mismo jueves 30 de abril, Día del Niño, a unos cuantos metros de donde fue localizada la persona sin vida, se generó otra movilización de elementos de Protección Civil de Monterrey tras recibir el reporte de personas resbalaban al pasar por una de las banquetas.

De acuerdo con lo informado por los brigadistas, se trató de un derrame de aceite vegetal en uno de los carriles de la avenida Zaragoza y parte de la banqueta, afuera de un negocio de venta de pizza. El área fue acordonada para eliminar riesgos y evitar mayores accidentes para los ciudadanos que transitan por esta zona del Centro de Monterrey.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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