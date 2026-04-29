Desciende Nivel de la Presa El Cuchillo Tras Envío de Agua por Tratado Internacional

La Presa El Cuchillo, uno de los principales embalses de Nuevo León, atraviesa un periodo de reajuste en sus niveles de almacenamiento tras registrar una importante disminución derivada de desfogues extraordinarios realizados para cumplir compromisos hídricos internacionales.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el almacenamiento de la presa pasó de 73.3 por ciento en diciembre de 2025 a 61.6 por ciento al 27 de abril de 2026, reflejando una reducción de casi 12 puntos porcentuales en apenas cuatro meses.

Aunque a inicios de 2025 el embalse operaba por encima del 100 por ciento de su capacidad, el panorama cambió de forma considerable hacia finales de ese año e inicios de 2026.

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Autoridades señalan que la baja no responde al consumo humano habitual, sino principalmente a maniobras técnicas relacionadas con el envío de agua hacia la Presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, como parte del cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas.

Video: Baja Nivel de Presa El Cuchillo a Pesar de Lluvias Recientes

Realizan desfogues masivos

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se realizaron desfogues masivos superiores a 250 millones de metros cúbicos, los cuales fueron canalizados a través del Río San Juan hacia la presa tamaulipeca para abonar al adeudo de agua de México con Estados Unidos.

Pese a la disminución, especialistas consideran que la presa mantiene un nivel operativo estable gracias a las lluvias registradas durante las últimas semanas, las cuales han ayudado a contener una caída más pronunciada en el almacenamiento.

El comportamiento de El Cuchillo seguirá siendo monitoreado en los próximos meses, especialmente ante el inicio de la temporada de calor y el incremento en la demanda de agua en la zona metropolitana de Monterrey.

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