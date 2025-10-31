Hombre Avienta Piedra a Camión en Guadalajara y Golpea a Pasajera en la Cabeza

Un hombre aventó una piedra a un camión del transporte público de Guadalajara, a la altura de las estaciones Calzada Independencia y Lomas del Paraíso, de Mi Macro Periférico, la cual quebró el vidrio de una de las ventanas y golpeó a una pasajera en la cabeza.

Tras este suceso, el chofer del camión detuvo su marcha, y elementos de la Policía de Guadalajara lograron capturar al sujeto que arrojó la piedra, así como le aseguraron una mochila.

En cuanto a la mujer que sufrió el golpe, fue trasladada hasta la unidad médica para su pronta valoración, en donde más tarde fue reportada estable.

Hombre lanza piedra a camión de la ruta T15-C06

Este no fue el único caso de vandalismo realizado este 31 de octubre, ya que la Secretaría de Transporte de Jalisco reportó que sobre la carretera Saltillo y Crucero La Villa, un hombre aventó una piedra a un camión de la ruta T15-C06.

Ninguno de los pasajeros resultó herido, ya que el conductor de la unidad sólo reportó daños a una de las ventanas, motivo por el cual detuvo el camión por varios minutos.

Por estos casos, la Secretaría de Transporte recordó que el servicio no se suspenderá durante la noche de Halloween, pero los conductores de las unidades podrán detener su derrotero si son víctimas de estos actos vandálicos y violentos que pongan en riesgo su seguridad y la de sus pasajeros.

