En el Hospital Civil Nuevo Registran 8 Embarazos en Niñas de 12 Años en lo que va del 2025

Entre 15 y 18 años de edad, pero esto no significa que no tengamos niñas de 14, 13 y aún de 12 y menor edad. En el 24 nosotros tuvimos 6 niñas de 13 años y 26 niñas de 14 años Hiliana Romo Huerta, Clínica de Atención a Adolescentes Embarazadas NHC

En lo que va del año, ya son ocho las niñas de 12 años atendidas en el Hospital Civil Nuevo. Aunque es un problema presente en muchas partes del mundo, en México y en Jalisco estado donde se reporta al menos una muerte de una chica este año.

Es muy importante concientizar, ya que Jalisco ocupa el quinto lugar a nivel nacional con 3,657 casos reportados en el 2024. Los hospitales civiles han hecho estrategias para tratar de disminuir este incremento. Ernesto Ledezma, Departamento de Obstetricia, Hospital Civil Nuevo

Jalisco ocupa el quinto lugar en embarazos adolescentes. Foto: N+

¿Qué factores influyen en los embarazos adolescentes?

Nuestras adolescentes están en rebeldía, están en un autoconocimiento de lo que es su cuerpo. Es importante reconocer lo que es los papás, que tengamos una educación de lo que es la sexualidad y que podamos platicarlo con nuestros hijos.

Michelle Anaís Ramírez, Psicología en Obstetricia, AHCG

Especialistas comentan que algunas adolescentes buscan estos embarazos como una forma de crear vínculos con parejas que, muchas veces, las violentan en distintos sentidos.

El 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Las unidades de los hospitales civiles cuentan con opciones para apoyar a estas jóvenes.

