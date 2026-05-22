Incendio en Tonalá Deja a Cinco Personas Sin Vida; Entre Ellas Hay Dos Menores

Un incendio registrado en una vivienda de dos plantas en Tonalá, dejó el saldo de cinco personas sin vida y cuatro más lesionadas.

De acuerdo con autoridades, el siniestro comenzó aproximadamente a las 3 de la mañana de este viernes 22 de mayo. El fuego se propagó rápidamente en la planta baja; sin embargo, las personas fallecidas se encontraban en el segundo piso. Fueron localizadas sin vida a la llegada de bomberos municipales.

Los heridos fueron enviados a dos hospitales de Tonalá; al momento, se desconoce su estado actual de salud. Cabe mencionar, que entre los cinco fallecidos hay dos menores de edad.

¿Dónde ocurrió el incendio?

El siniestro se registró sobre los cruces de Loma Melaque y Loma Mixtla, en la colonia Loma Dorada. Según autoridades, el fuego ya fue controlado, pero se desconocen las causas que provocaron el incendio.

“Por el momento las investigaciones continúan para determinar si este incendio fue accidental o de manera provocada”, agregó el Ayuntamiento de Tonalá.

Por su parte, bomberos de Tonalá mencionaron que al momento del rescate, sólo pudieron sacar a siete de las nueve personas que habitaban la vivienda. Lamentablemente, dos de ellas murieron al interior y tres fallecieron tras ser sacadas del inmueble.

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