Joven Ingresa a Casa en la Colonia Mesa Colorada en Zapopan y Encuentra a sus Padres Muertos

Una doble ejecución a balazos se registró dentro de una vivienda en la colonia Mesa Colorada de Zapopan.

Nota relacionada: Asesinan a Mujer con Arma de Fuego Dentro de una Casa en Tlaquepaque

Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida y con impactos de bala la mañana del miércoles, por su propio hijo.

El joven acudió a visitar a sus padres y llegó hasta un domicilio ubicado sobre el cruce de las calles Mandarina y Guanábana. Al ingresar a la vivienda, se encontró con la terrible imagen de la pareja inconsciente y ensangrentada.

Tras corroborar que no respondían a estímulos, hizo el reporte al 911 para pedir auxilio, pero lamentablemente ya nada se podía hacer para salvarles la vida.

No se descarta que en la pelea participara una tercera persona. Foto: N+

Paramédicos municipales confirmaron que presentaban heridas de bala y que ya estaban fallecidos.

La zona quedó acordonada por elementos de la Policía de Zapopan, quienes actuaron como primeros respondientes para comenzar con las investigaciones primarias. Dentro de la vivienda se localizó una pistola tipo revólver. Además, se encontraron varios indicios que hicieron presumir a las autoridades que al interior se suscitó una pelea, ya que las pertenencias estaban revueltas.

¿Cómo se localizó a la pareja sin vida en Zapopan?

La mujer fue localizada tendida sobre el piso, mientras que el hombre recostado en un sillón. Ella, de 39 años, presentaba dos impactos de bala, uno de estos en el abdomen, mientras que el hombre, de 45 años, tenía una lesión en el pecho.

De acuerdo con las versiones que los familiares dieron a las autoridades, el hombre y la mujer estaban separados; sin embargo, por algún motivo que hasta el momento no se ha precisado, ambos se encontraban dentro del domicilio.

De este hecho se dio aviso al Ministerio Público para que se comiencen las investigaciones correspondientes, que serán bajo el protocolo de feminicidio.

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

Historias recomendadas: