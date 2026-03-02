Inician Depósitos del Pago de la Pensión Bienestar Marzo-Abril en Jalisco: Este es el Calendario

Inició la dispersión de apoyos de la Pensión del Bienestar que corresponden al bimestre de marzo-abril en el estado de Jalisco, por lo que este 2 de marzo, el gobierno federal dio a conocer el calendario de depósitos.

La dispersión de este apoyo social se extenderá hasta el 26 de marzo de 2026, con fechas específicas asignadas por orden alfabético de apellidos.

¿Cuál es el calendario de depósitos de la Pensión del Bienestar?

Letra A: 2 de marzo

Letra B: 3 de marzo

Letra C: 4 y 5 de marzo

Letras D, E y F: 6 de marzo

Letra G: 9 y 10 de marzo

Letras H, I, J y K: 11 de marzo

Letra L: 12 de marzo

Letra M: 13 y 17 de marzo

Letras N, Ñ y O: 18 de marzo

Letras P y Q: 19 de marzo

Letra R: 20 y 23 de marzo

Letra S: 24 de marzo

Letras T, U y V: 25 de marzo

Letras W, X, Y y Z: 26 de marzo

Cabe señalar que el calendario aplica para todos los programas sociales, tales como para la Pensión para Personas Adultas Mayores, de 65 años o más, así como para la Pensión para Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años, y para el Apoyo para Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras.

Edith de León / N+

