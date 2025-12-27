Ataque a Balazos Deja a Joven Muerto y a Menor Herido en Francisco I. Madero, Tlaquepaque

Un ataque armado registrado en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, dejó como saldo un joven de 22 años sin vida y a un menor de edad gravemente herido.

Los hechos ocurrieron cuando ambas víctimas se encontraban al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan José Castillo y Santa Eduwiges, donde un hombre se les acercó y les disparó de manera directa para después darse a la fuga.

A la llegada de las unidades de emergencia, paramédicos confirmaron que el joven de 22 años ya no contaba con signos vitales y presentaba al menos cinco impactos de bala en el tórax.

En tanto, el menor de edad se debatía entre la vida y la muerte tras recibir un disparo en la espalda, por lo que fue trasladado a las inmediaciones de la Cruz Roja Toluquilla, en espera de atención médica.

Minutos después del ataque, la madre de una de las víctimas realizó el reporte al número de emergencias 911 al percatarse de la agresión.

Entre el llanto, familiares del joven asesinado reconocen su cuerpo

Familiares del joven fallecido arribaron al sitio y, entre llanto, reconocieron el cuerpo, el cual fue trasladado posteriormente a la morgue metropolitana.

Elementos de la policía municipal acordonaron la escena y aseguraron diversos casquillos percutidos. Cámaras de vigilancia de viviendas cercanas podrían ser clave para identificar al presunto responsable, quien vestía un suéter color gris y huyó a bordo de una motocicleta tras realizar las detonaciones.

Jahir Bernardo / N+

