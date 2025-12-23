Joven que Atropelló a Niño en un Puesto de Comida en Zapopan, Podría Enfrentar Proceso Penal

La Fiscalía de Jalisco informó que el joven de 25 años que atropelló a un niño de 13 en un puesto de hamburguesas en Zapopan, será judicializado para llevar a control de detención por el delito de lesiones a título de culpa, por lo que se analizará si enfrentará un proceso penal.

Noticia relacionada: Menor Pierde una Pierna Tras Choque de Auto Contra Puesto de Hamburguesas en Zapopan

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de diciembre, en el cruce de Hipólito Hernández y Cerro Alto, en colonia Villas de Guadalupe, cuando el niño estaba cenando tranquilamente en el puesto de hamburguesas, y de pronto, el conductor de una camioneta no detuvo su marcha y se impactó contra las personas que estaban a pie de la banqueta.

El menor alcanzó a ser atropellado, y las personas que estaban cerca querían auxiliarlo, pero al ver la pierna amputada, buscaron la ayuda de todos los cuerpos de emergencias.

Paramédicos confirmaron que el menor, incluso presentaba fracturas. El presunto responsable, fue detenido en el sitio.

Dos niños más fueron atropellados en la última semana

Otro caso similar ocurrió durante la noche del 18 de diciembre, se trató de un niño de 7 años, de nombre Sergio Yael. Los hechos sucedieron en una caravana de autos que regalaba juguetes. El menor corrió para alcanzar una pelota, cuando el conductor de una camioneta pasó y lo arrolló.

Aunque Sergio iba vivo, media hora después, al llegar al hospital, falleció.

Otra menor de 9 años, murió de la misma manera la noche del 15 de diciembre, cuando intentó cruzar con su madre la Av. Tonaltecas. El causante fue el conductor de una camioneta que se dio a la fuga.

La madre de la niña también sufrió lesiones graves en ambas piernas y fue llevada hasta un hospital.

Yunuen Mora / N+

Historias recomendadas: