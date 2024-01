Lo Operan del Apéndice en el IMSS y le Cortan Parte del Intestino

Con apenas 22 años, en junio de 2023, Cristopher Orlando fue intervenido quirúrgicamente. Desde entonces, ha presentado complicaciones y sus idas al médico son constantes.

La madre de Cristopher, Claudia Castañeda, relata que la cirugía de su hijo fue apenas el inicio de todos sus problemas.

Me lo operaron de la apéndice, después me lo dieron de alta sale y lo vuelvo a llevar porque tenía un dolor y me dicen que me le habían mochado un cacho de intestino.