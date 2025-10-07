Localizan a Tigre de Bengala en Finca de Villa Hidalgo, Jalisco; ¿Por Qué Estaba Ahí?

Durante un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad del Estado localizaron un predio en los cruces de las calles Otilia Tostado y Alfonso González López, en la colonia La Villita, municipio de Villa Hidalgo, donde presuntamente mantenían en cautiverio a un tigre de bengala, especie considerada en peligro de extinción.

Nota relacionada: Mujer es Atacada por su Mascota al Separarlo de una Pelea con Otros Perros en Guadalajara

Al aproximarse, corroboraron que se trataba de una especie protegida y que el ingreso al sitio tenía candado. Al punto llegó un joven, quien aseguró que le pagaban para alimentar al animal.

El ejemplar fue asegurado al tratarse de una especie en peligro de extinción. Foto: Secretaría de Seguridad del Estado

¿Qué pasará con el tigre de bengala localizado en Villa Hidalgo, Jalisco?

Debido a que se trata de una especie en peligro de extinción en México, el hecho fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que el ejemplar fue resguardado.

El tigre de bengala está protegido tanto por la Norma 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como por el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Sus operaciones de compra y venta están prohibidas, salvo para fines no comerciales, como la investigación.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: