Localizan Con Vida a 2 de los 6 Adolescentes Desaparecidos en Tlajomulco, Jalisco; Esto se Sabe

Ya fue localizado con vida un segundo adolescente de los seis desaparecidos en Tlajomulco de Zúñiga en un periodo de poco más de tres semanas.

Se trata de José Antonio Hernández Luna, de 15 años, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 19 de octubre, visto por última vez en Concepción del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Él, junto con su amigo Yahel Antonio Rivera, de 14 años, acudía al Hospital 180 del Seguro Social, ubicado en ese municipio, cuando ambos desaparecieron sin mayor explicación. Tras casi dos semanas, Yahel fue encontrado luego de que los familiares se manifestaran para exigir su aparición con vida. Este martes 4 de noviembre, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó de la localización de José Antonio.

Al igual que en el caso de Yahel, la dependencia estatal no precisó dónde ni en qué condiciones fue ubicado. Tampoco se han informado los motivos de su ausencia.

Aún hay cuatro menores sin localizar. Foto: N+

Sin embargo, con algunos días de diferencia, otros cuatro jóvenes también fueron reportados como desaparecidos.

¿Quiénes son los otros cuatro adolescentes desaparecidos en Tlajomulco?

Son Ignacio Maciel Méndez, de 20 años, visto por última vez el 26 de septiembre; además de José Guadalupe Saucedo Muñoz, de 14 años, y Carlos Isay Rodríguez Arechiga, de 17, ambos desaparecidos el pasado 11 de octubre. Los tres son vecinos del fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco de Zúñiga.

El 13 de octubre desapareció Jonathan Alberto Oliva Álvarez, de 13 años, también en Tlajomulco.

Al momento, aún se desconoce el paradero de estos cuatro últimos.

Cabe destacar que todos desaparecieron prácticamente en la misma zona.

