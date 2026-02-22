Suman Más de 20 Personas Detenidas en Jalisco Tras Bloqueos y Quema de Autos Este 22 de Febrero

La jornada violenta que se vive en Jalisco desde la mañana de este domingo 22 de febrero, ya arrojó la detención de más de 20 personas, de acuerdo con autoridades del estado.

Al momento, se han retirado 19 vehículos con grúas de la Comisaría Vial, esto en diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara. Además, se aseguraron dos vehículos en avenida Periférico y avenida Guadalupe, y uno más en Manuel González y avenida Presidentes.

Suman más de 20 personas detenidas en Jalisco

Por otra parte, se informó sobre la detención de 27 personas, 11 de ellas presuntamente por participar en hechos violentos y 14 más por supuestos actos de saqueo y rapiña. De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, 11 fueron capturados en Lázaro Cárdenas y Fuelle.

Mientras que en la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, cuatro sujetos fueron aprehendidos. Además, en el Parque Morelos, cinco más fueron capturados por la Guardia Nacional.

Pero eso no es todo, ya que se informó a última hora sobre la detención de dos sujetos en Juan Gil Preciado y Tercera Oriente, en la colonia Nuevo México, en Zapopan. Con estos dos presuntos delincuentes, se sumarían cuatro las detenciones realizadas por la Policía de Jalisco; los primeros ocurrieron por la mañana en el cruce de Lázaro Cardenas y Carretera a Chapala.

¿Continúan los servicios suspendidos?

Si bien el Código Rojo persiste en Jalisco, se ha informado que mañana retomarán actividades en el servicio del transporte público, pero se continúa exhortando a la población a no salir de casa. Además, las clases se han suspendido hasta nuevo aviso.

También se aconseja el no transitar por las carreteras de Jalisco, y mantenerse informado por medios oficiales para evitar el pánico colectivo.

