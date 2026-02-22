Reanudan Servicio del Transporte Público en Jalisco Hoy 23 de Febrero

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que el servicio de transporte público en el estado se reanuda este 23 de febrero, luego de que fue interrumpido durante la mañana de este domingo debido a los sucesos violentos que ocurrieron en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, las unidades retomarán sus recorridos habituales una vez que se determinó que existirán condiciones para garantizar la seguridad de operadores y usuarios.

Cabe señalar que la suspensión temporal es derivada de los bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados reportados en distintos puntos de Jalisco.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales ante cualquier actualización.

Habilitan servicio de taxis en Jalisco

La Secretaría de Transporte también informó que a partir de la tarde del 22 de febrero, los servicios de taxis empezaron a regularizar su servicio.

Se informa que en el transcurso de esta mañana se reanudó, en su totalidad, el servicio de las líneas masivas de transporte público de Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y las líneas 1, 2, 3 y 4 del Tren Ligero; mientras que las rutas troncales y alimentadoras avanzan, de manera paulatina, en reestablecer su frecuencia de paso en la ciudad..

