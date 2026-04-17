Asesinan a un Hombre Frente a su Familia en Puerto Vallarta Jalisco

Un hombre fue asesinado a balazos frente a su familia tras un ataque armado que ocurrió durante la mañana de este 17 de abril en la carretera Las Palmas, en Puerto Vallarta.

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Se presume que la persona asesinada se trataría del exdirector de la policía municipal, René Méndez Vázquez, quien falleció tras el ataque.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hombre circulaba a bordo de un auto sedán con su esposa e hija, cuando sujetos a bordo de una motocicleta se le emparejaron y le dispararon en varias ocasiones con armas de fuego.

A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, localizaron a una mujer de 47 años y una adolescente de 17, identificadas como esposa e hija del hombre que quedó sin vida dentro del vehículo, quien resultó con múltiples impactos de bala en brazo, cabeza y tórax.

La esposa del hombre y su hija también resultaron lesionadas por los disparos.

En el lugar se encontraron diversos casquillos, alrededor de 70, de diferentes calibres, así como el vehículo con alrededor de 20 disparos. Los causantes lograron escapar.

Las Noticias Guadalajara / N+

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