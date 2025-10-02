Así Vive Doña Maru a sus 70 Años Tras Sufrir un Infarto Cerebral en Tlajomulco
Doña Maru necesita una silla de ruedas, ya que ha sufrido varias caídas e incluso un infarto cerebral
Doña Maru es una mujer de 70 años que sufrió un infarto cerebral el 6 de septiembre, y desde entonces permanece en constante dolor, postrada en una cama, en el fraccionamiento Los Fresnos III, en Tlajomulco de Zúñiga.
Su hija, María del Carmen, es esposa de un hombre con diabetes, así como madre de una hija adolescente con constantes ataques de ansiedad.
Ella era bien movida, a pesar de que su piernita, ella no la podía mover, ella con su andadera se movía mucho y pues sí nos duele verla así
María del Carmen, hija de Doña Maru
Doña Maru recuperó el habla pero sólo emite gritos de dolor
Hace apenas unos días, Doña Maru recuperó el habla, pero sólo emite gritos de dolor.
Se quebró una costilla, en diciembre tuvo otra caída se lastimó la pierna izquierda y no camina bien, pero ella sufre también de presión alta, toma anticoagulante y tiene asma
María del Carmen, hija de Doña Maru
La señora dice que extraña su vida de antes, y sus hijas también desean ver a su madre sana.
Sí hay días que nos dice ‘ya déjenme, ya no quiero, ya déjenme’, o dice ‘apriétenme el gogote’, no mami, tú eres bien fuerte
María del Carmen, hija de Doña Maru
Las hijas de Doña Maru utilizan una sábana para moverla, con temor a lastimarla, es por eso que les urge una silla de ruedas para ella.
Que me ayuden con una silla y pañales
Doña Maru
De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México existen 170 mil casos de infartos cerebrales al año. A Doña Maru, sus problemas de hipertensión le derivaron la discapacidad.
Monserrat Moreno / N+
