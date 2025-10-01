Perro Ataca Brutalmente a su Dueña y Acaba en el Hospital Tras Sacarlo a Pasear en Guadalajara

Lo que parecía una convivencia normal entre mascotas terminó en una agresión para una mujer de 55 años que resultó con graves heridas en la cabeza, luego de ser atacada por su propio perro dentro de su vivienda en la colonia Analco, en Guadalajara

El perro había sido adoptado hace apenas unos meses

El incidente ocurrió en una finca ubicada en la calle Analco, al cruce con Cuitláhuac. La víctima, que hace unos meses había adoptado al can de raza criolla para que conviviera con otros cuatro perros, intentó intervenir en una pelea que se había desatado entre ellos. En ese momento, el animal la atacó con mordidas directas en la cabeza, provocándole lesiones de consideración.

Familiares de la mujer solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, pues el perro se mostraba fuera de control y agresivo con todos los ocupantes de la vivienda. Elementos de Bomberos de Guadalajara acudieron al lugar y lograron someter al animal, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Verde brindaron atención inmediata a la lesionada, quien fue trasladada de urgencia a un puesto de socorros para recibir tratamiento médico especializado. Al corte informativo, su estado de salud fue reportado como delicado.

Vecinos aseguraron que el perro, antes de este ataque, no había mostrado conductas violentas contra su dueña, lo que sorprendió aún más a la familia. Será en los próximos días cuando las autoridades municipales determinen el futuro del animal, una decisión que deberá tomar en cuenta tanto el bienestar de la mascota como la seguridad de la comunidad.

