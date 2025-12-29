FEU Amenaza con Cerrar Calles de GDL de No Tener Acuerdo por Tarifa del Transporte Público

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, informaron que llevarán un pliego petitorio a Casa Jalisco para hacer una mesa de diálogo respecto al aumento de la tarifa del transporte público, que de no llegarse a un acuerdo, cerrarán las calles para protestar.

Luego de que el gobierno de Jalisco dio a conocer que el aumento de la tarifa del transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara será de 14 pesos sin la Tarjeta Única a partir de abril de 2026, incrementaron los rechazos por parte de estas organizaciones, ya que consideran que esto representa una severa afectación a la economía de estudiantes y familias tapatías.

De acuerdo a estas organizaciones, el tiempo de espera y la calidad de las unidades del transporte público, no avala el nuevo costo en el pasaje, por lo que el 31 de diciembre, llevarán el pliego petitorio a Casa Jalisco para entablar una mesa diálogo con el gobernador del estado, Pablo Lemus.

De no llegar a un acuerdo, tomarán las calles de la ciudad en los próximos días.

Sin mejoras reales, el aumento no se justifica y miren que ningún aumento sin mejorar previas y visibles, no se puede cobrar más si no hay mejor frecuencia, mejor calidad, unidades dignas y seguras para los usuarios Fernanda Romero Delgado, Presidenta de la FEU

Asimismo, acusaron que el incremento no fue legal y que éste aún tiene la posibilidad de revertirse con un amparo colectivo.

Este ejercicio arrojaba una tarifa de 11.17 pesos para el siguiente año, eso era lo único que legalmente tenía que someterse a votación, sin embargo, esto no ocurrió. Lo que se sometió a votación fue una tarifa de 13.03 pesos correspondiente al promedio proyectado del incremento de los próximos cinco años Daniela Sánchez Estrada, del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte

Realizarán encuestas a usuarios del transporte público

Entre las acciones que llevan a cabo para frenar el aumento, destacaron la realización de encuestas en sitios de alta frecuencia de usuarios del transporte público, con la finalidad de recopilar más datos e información que puedan ser presentados al gobierno de Jalisco.

Incluso adelantaron que exigirán apoyos a estudiantes y sectores vulnerables de la población, así como aclarar de dónde provendrá el subsidio de mil 200 millones de pesos y éste implicaría una reasignación al Presupuesto de Egresos de 2026.

Ivonne Alcántar / N+

