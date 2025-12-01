¿Qué se Sabe de los Agentes que Estaban Desaparecidos en Jalisco?; Esto Dice Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó a través de la red social X que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fueron localizados con vida y en buen estado de salud los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que habían sido privados de su libertad el pasado 25 de noviembre.

El mandatario señaló que la coordinación entre autoridades permitió que los agentes puedan regresar con sus familias.



Información en proceso.