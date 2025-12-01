¿Qué se Sabe de los Agentes que Estaban Desaparecidos en Jalisco?; Esto Dice Pablo Lemus
Pablo Lemus confirmó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, fueron ubicados en buen estado los dos elementos de la SSPC desaparecidos desde el 25 de noviembre
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó a través de la red social X que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fueron localizados con vida y en buen estado de salud los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que habían sido privados de su libertad el pasado 25 de noviembre.
El mandatario señaló que la coordinación entre autoridades permitió que los agentes puedan regresar con sus familias.
