‘Pepe’ el Cocodrilo que Habitaba en una Presa de Tonalá Finalmente Fue Capturado

Después de varios intentos, finalmente capturaron al cocodrilo “Pepe” en la presa Las Rusias de Tonalá. La captura ocurrió durante la noche del sábado, luego de casi una semana de trabajos. El ejemplar, perteneciente a la especie Moreletti y que, por cierto, es una hembra, cayó en la trampa colocada por personal de Fauna Silvestre del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Fueron ellos quienes instalaron las jaulas y ejecutaron la estrategia para sacar al reptil del cuerpo de agua y trasladarlo a un sitio adecuado. El animal, de metro y medio de largo, ya se encuentra en fase de valoración.

El cocodrilo “Pepe”, también conocido como “El Ruso”, era buscado desde el año pasado en la misma zona.

¿Por qué tomó un año capturar a Pepe, el cocodrilo que habitaba una presa en Tonalá?

El cuerpo de agua donde fue localizado tiene una extensión de un kilómetro y medio, lo que dificultó su rastreo

Porque si te fijas alrededor hay muchas casas; está dentro de la presa, pero como hay muchas casas alrededor y atrás están unas ladrilleras y hay muchos niños. Hace dos semanas unas niñas andaban nadando ahí y yo les decía ‘no se metan porque desde el otro año anda un cocodrilo María Consuelo Mota, vecina de La Severiana.

La Dirección de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco elaboró una jaula especial que fue colocada durante toda una noche en la presa “Las Rusias” para atraparlo. Finalmente, tras varios intentos, el ejemplar fue capturado y se encuentra en fase de valoración.

