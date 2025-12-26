Registran Fuga de Hidrocarburo en Ducto de Tlajomulco de Zúñiga. Esto se Sabe

Se reporta una fuga de hidrocarburo, aparentemente gasolina, en un ducto de PEMEX localizado en un predio despoblado, cercano al camino antiguo a Morelia y La Pedrera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga

Al momento, las autoridades presentes en el lugar son: Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Seguridad Física de PEMEX, Guardia Nacional, Seguridad Pública municipal y estatal, Policía Vial

El incidente continúa bajo atención de las autoridades. Foto: Protección Civil Jalisco

Según los reportes, se realizan maniobras para cerrar las válvulas del ducto y reducir la presión, con el fin de controlar la fuga. Además, se construye un dique para contener el hidrocarburo, cuyo derrame se estima en un tramo de unos 100 metros.

¿Se reportan cierres viales por la fuga de hidrocarburo en Tlajomulco de Zúñiga?

Sí, se mantiene el cierre total a la circulación en ambos sentidos sobre el camino antiguo a Morelia, en el tramo afectado. El incidente continúa bajo atención de las autoridades y, hasta el momento, no se han registrado personas lesionadas

