Incendio Consume Fábrica de Muebles de Madera en Guadalajara

Se registró un incendio en una fábrica de muebles de madera ubicada sobre el cruce de la avenida Patria y la calle Río Nilo, en la colonia Lomas del Nilo, del municipio de Guadalajara.

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Bomberos de Guadalajara acudieron al lugar de los hechos para comenzar a realizar labores para sofocar el fuego.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el siniestro, así como tampoco se ha mencionado si hay personas lesionadas.

Cabe señalar que tampoco se han dado a conocer las causas del incendio, sin embargo, serán las autoridades competentes las que se encarguen de investigar para esclarecer el caso.

Falleció un perro durante el incendio

A pesar de que no se reportaron personas heridas, un perro que estaba amarrado en el lugar, murió.

La columna de humo derivada del incendio era visible desde diferentes puntos a la redonda. Además se dio a conocer que el área afectada es de 40 x 40 metros.

Las Noticias Guadalajara / N+

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